Самой татуированной британке пришлось закрасить рисунки, чтобы показать дочери, как выглядит без них

Девушка признается, что и сама не может назвать точное количество своих татуировок

Британка Беки Холт — самая татуированная женщина у себя на родине. По крайней мере, так она себя называет. Тело девушки на 95% процентов покрыто рисунками, и когда на нем закончилось свободное место, Беки переключилась на лицо. Чтобы посмотреть, как она выглядела бы без своих татуировок, девушка замазала рисунки на половине тела и лица. Результат такого эксперимента Беки предложила оценить своим фанатам, и их мнения разделились.

Как сообщает издание LadBible, 33-летняя британка покрыла татуировками уже 95% своего тела. На такое внушительное количество рисунков девушке пришлось серьезно потратиться — на все тату она ушло около £35,000.

Беки называет себя самой татуированной женщиной в Британии. На ее теле можно найти имена ее родителей и розу в честь умершей бабушки, цитаты из песен. У нее также есть участок ноги, целиком посвященный ее любимому фильму.

Сначала британка делала тату только на тех местах, где рисунки можно было скрыть под одеждой. Но вскоре свободного места на теле не осталось, и она решилась украсить татуировками и свое лицо.

Недавно девушка решила сравнить себя с татуировками и без. Беки закрасила половину лица и тела с помощью тонального крема и фотошопа, оставив нетронутой другую часть рисунков.

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