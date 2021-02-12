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    Курьез

    Увлекательные исторические фото, которые показывают прошлое с новой стороны

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    Увлекательные исторические фото, которые показывают прошлое с новой стороны

    Собрали самые популярные посты Twitter-аккаунта Weird History

    Какой школьный предмет был вашим любимым? Математика? Биология? А, может быть, литература? Эндрю Рейдер, например, с самого детства обожал историю.

    Именно любовь к историческим снимкам и удивительным фактам о жизни наших прапрадедов побудила молодого человека создать аккаунт Weird History (Странная история) в Twitter.

    В своем профиле парень собирает увлекательные, веселые и интригующие фотографии, которые открывают для нас историю с новой стороны.

    Собрали самые популярные посты Эндрю. Уверены, такого вы в учебниках точно не видели.

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    Кольцо с кошкой из Древнего Египта
    Пара на двухместном велосипеде, 1886

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Теги: история шутки кот курьез животные
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