Увлекательные исторические фото, которые показывают прошлое с новой стороны
Собрали самые популярные посты Twitter-аккаунта Weird History
Какой школьный предмет был вашим любимым? Математика? Биология? А, может быть, литература? Эндрю Рейдер, например, с самого детства обожал историю.
Именно любовь к историческим снимкам и удивительным фактам о жизни наших прапрадедов побудила молодого человека создать аккаунт Weird History (Странная история) в Twitter.
В своем профиле парень собирает увлекательные, веселые и интригующие фотографии, которые открывают для нас историю с новой стороны.
Собрали самые популярные посты Эндрю. Уверены, такого вы в учебниках точно не видели.
Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.
Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.