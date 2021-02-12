Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки

Когда в кадр попадает игривый или недовольный песиль, все меняется

Общенациональный опрос, проведенный еще в 2019 году, показал, что большинство владельцев собак, считают своих питомцев полноправными членами семьи. Поэтому они практически всегда присутствуют на семейных фотографиях и делают их в сотни раз лучше.

Многие семейные фото выглядят довольно заурядно, но когда в кадр попадает игривый или недовольный песиль, все меняется. Снимки превращаются в очень забавные портреты, на которые хочется смотреть снова и снова. Собрали для вас лучшие фото, которые не были бы такими смешными, если бы не песили.

Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.