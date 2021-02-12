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    Курьез

    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки

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    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки

    Когда в кадр попадает игривый или недовольный песиль, все меняется

    Общенациональный опрос, проведенный еще в 2019 году, показал, что большинство владельцев собак, считают своих питомцев полноправными членами семьи. Поэтому они практически всегда присутствуют на семейных фотографиях и делают их в сотни раз лучше.

    Многие семейные фото выглядят довольно заурядно, но когда в кадр попадает игривый или недовольный песиль, все меняется. Снимки превращаются в очень забавные портреты, на которые хочется смотреть снова и снова. Собрали для вас лучшие фото, которые не были бы такими смешными, если бы не песили.

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    на весь екран згорнути
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки
    Эти семейные фото не были бы такими забавными, если бы не собаки

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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