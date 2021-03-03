Кошка потеряла голову и сбила с толку хозяина. А всему виной оптическая иллюзия (фото)

Дело в том, что пока одна кошечка с комфортом расположилась в корзинке

Оптическая иллюзия — та еще интригантка! Она способна заставить человека не верить своим глазам и подолгу всматриваться в картинку, чтобы наконец-то понять, что к чему.

Об этом в очередной раз напомнил реддитор под ником «i_spin_bubbles», чей пост всего за пару дней сбил с толку всех пользователей сети и собрал более 10 тысяч апвоутов. Предлагаем и вам взглянуть на снимок и попытаться отгадать, что здесь происходит, и кому что принадлежит!

Котик без головы, скажете вы? Так вот же она, в корзинке! Но как это возможно, с учетом того, что с котиком все в полном порядке? А очень просто, ведь на снимке не один, а сразу два котика, которые, по всей видимости, сами того не подозревая, владеют искусством иллюзионизма.

Дело в том, что пока одна кошечка с комфортом расположилась в корзинке, откуда видна только ее голова, вторая склонила свою голову так, что она скрылась от наших глаз. Все, что нужно было сделать хозяину, так это только успеть поймать момент, с чем он и справился на ура!

Для самых подозрительных реддитор даже предоставил доказательства, что кошечек двое, и они в полном порядке.

Рад предоставить доказательства того, что обе головы на месте и в полном порядке — подписал снимок хозяин питомцев.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.