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    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото

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    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото
    instagram.com/_southern_cowgirl_/

    Чтобы замаскировать белые пятна, девушка использовала все оттенки синего и фиолетового

    22-летняя Сьерра Шун из Колорадо работает грумером в салоне красоты для домашних животных. Недавно девушка решила освежить образ своего пса. Но вместо этого поменяла породу.

    Сьерра из города Гранд-Джанкшен, США, пару лет назад завела немецкого дога с мраморным окрасом. Когда питомцу по кличке Эхо исполнилось полгода, девушка впервые решилась закрасить его белые пятнышки с помощью специальных красителей, безвредных для животных. С тех пор американка несколько раз меняла образ Эхо, но последнее преображение сделало собакена звездой.

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    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото
    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото
    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото
    Этого немецкого дога так необычно покрасили, словно он из другой галактики. Курьезные фото
    instagram.com/_southern_cowgirl_/

    На этот раз, чтобы замаскировать белые пятна, Шун использовала все оттенки синего и фиолетового. Девушка и не подозревала, как красиво получится. Вместе с черной шерстью красочные пятна напоминают снимки космоса, сделанные на телескоп «Хаббл». Теперь, когда девушка с мужем выгуливают питомца, многие прохожие интересуются, какой Эхо породы. Пара уже знает, что отвечать в таких случаях.

    Это стало локальной шуткой. Когда мы встречаем людей, они часто интересуются: «Это естественная окраска?» Мы всегда отвечаем: «Ну конечно, это галактический дог!».

    Может показаться, что Сьерра красит питомца ради красоты, но у девушки есть высшая цель. По словам американки, многие люди боятся крупных пород собак. Хотя среди них есть очень дружелюбные. И 60-килограммовый Эхо помогает разрушить эти предубеждения. Люди часто с интересом подходят к огромному догу, немного забывая про свой страх, пишет Daily Mail.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: курьез животные
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