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    Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми. Подборка старых фотографий

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    Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми. Подборка старых фотографий

    На фото многие еще не обзавелись своей фирменной внешностной чертой

    Перед вами снимки людей прославившихся на весь мир, но узнать их здесь не так уж и просто. Дело в том, что на этих ранних снимках они, как бы странно это ни прозвучало, выглядят как обычные люди.

    Качество снимков, ситуации, при которых они сделаны, и выражения лиц самих людей в кадре говорит нам о том, что о звездном статусе, миллионных контрактах и всемирной узнаваемости речи пока не идет. А многие еще не обзавелись своей фирменной внешностной чертой.

    Но в этих непринужденных фотках людей с такими знаменитыми именами явно что-то есть!

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    1. Эминем празднует 18-летие, 1990 год
    4. Дуэйн Джонсон в 15 лет
    11. Леди Гага
    7. Стивен Спилберг, 1975 год
    8. 28-летний Барак Обама в 1990 году
    12. Том Хэнкс в школьном альбоме, 1974 год
    9. Марк Цукерберг в Гарварде, 2002 год
    10. Мерилин Монро в зоопарке, 1941 год
    3. Билл Гейтс, 1977 год
    2. Питер Динклэйдж в 80-х
    5. Джим Керри, 1981 год
    14. Кристоф Вальц, 1975 год
    13. Квентин Тарантино, 1983 год
    15. Одна из первых фотосессий группы Nirvana, 1988 год

    Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки курьез
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