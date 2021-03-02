Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми. Подборка старых фотографий
На фото многие еще не обзавелись своей фирменной внешностной чертой
Перед вами снимки людей прославившихся на весь мир, но узнать их здесь не так уж и просто. Дело в том, что на этих ранних снимках они, как бы странно это ни прозвучало, выглядят как обычные люди.
Качество снимков, ситуации, при которых они сделаны, и выражения лиц самих людей в кадре говорит нам о том, что о звездном статусе, миллионных контрактах и всемирной узнаваемости речи пока не идет. А многие еще не обзавелись своей фирменной внешностной чертой.
Но в этих непринужденных фотках людей с такими знаменитыми именами явно что-то есть!
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