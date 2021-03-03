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    Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)

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    Певец Владимир Дантес - Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)
    Певец Владимир Дантес
    instagram.com/vladimirdantes/

    Музыкант показал начало своего утра

    Популярный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес опубликовал довольно странное фото.

    В своей Instagram-Stories артист опубликовал видео, сделанное утром в гримерке.

    В ролике Дантес позирует в расстегнутых джинсах и в женском белом бюстгальтере на обнаженном торсе.

    «А как вы начинаете свое утро, друзья? Здорово, пацаны?», - обратился к поклонникам Владимир в видео.

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    Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)
    Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)
    Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)
    instagram.com/vladimirdantes/

    Поклонники были несколько озадачены таким видео артиста, предположив, что Дантес принял эстафету от Потапа, когда менялся одеждой с Каменских.

    Ранее «Скотч» сообщал, Дорофеева в постельной фотосессии показала Дантесу все известные ей позы.

    «Какая ты замечательная», «Кошка», «Сразу видно, что Дорофеева львица», – писали в комментариях поклонники.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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