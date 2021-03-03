Готовится к переходу? Муж Дороффевой похвастался новым бюстгальтером (фото)

Музыкант показал начало своего утра

Популярный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес опубликовал довольно странное фото.

В своей Instagram-Stories артист опубликовал видео, сделанное утром в гримерке.

В ролике Дантес позирует в расстегнутых джинсах и в женском белом бюстгальтере на обнаженном торсе.

«А как вы начинаете свое утро, друзья? Здорово, пацаны?», - обратился к поклонникам Владимир в видео.

Поклонники были несколько озадачены таким видео артиста, предположив, что Дантес принял эстафету от Потапа, когда менялся одеждой с Каменских.

Ранее «Скотч» сообщал, Дорофеева в постельной фотосессии показала Дантесу все известные ей позы.

«Какая ты замечательная», «Кошка», «Сразу видно, что Дорофеева львица», – писали в комментариях поклонники.