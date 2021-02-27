Кошки или собаки? Исследователи подсчитали, кого больше любят в разных странах мира

Персиковым цветом обозначены страны, где чаще фоткают котов

Настало время выяснить это раз и навсегда! Кто популярнее среди людей: кошки или собаки? Споры ведутся веками, но сейчас человечество обзавелось интернетом, соцсетями, удобной и более объективной методикой сборов данных и исследовательскими компаниями как Budget Direct Pet Insurance, которая и сделала сенсационное открытие.

Как же посчитать в мировом масштабе, кошек ли, собак ли любят больше? Но ответ прост, если подумать, как обычные люди чаще всего демонстрируют свою любовь к животным. Почему бы не обратиться к фотографиям тех и других и сравнить их количество?

Итак, исследователи подсчитали каждый пост в Инстаграме с хештегами #ilovedogs, #dogloversclub или #doglovers (это международные хештеги, их используют и в России) и проделали то же самое с кошками (#ilovecats и так далее). Затем они использовали геоданные, чтобы узнать, сколько постов с псами и котами было сделано в каждой части мира.

И вуаля — у нас есть четкая картина того, кого где больше любят котов, а где собак, и кто в итоге более популярен.

Персиковым цветом обозначены страны, где чаще фоткают котов, синим — где фоткают собак. Таким образом весь мир можно поделить на страны кошатников и собачников.

В целом в 91 стране наблюдается перевес инстаграмных публикаций в пользу кошек и лишь в 76 странах — в пользу собак. Территория любителей котиков включает в себя самые крупные государства мира: Канаду (52,3% фото кошек), Китай (88,2% фото кошек). Собакам достались тоже немаленькие Бразилия, США, Индия и Австралия.

Однако собаки захватывают больше континентов. Кошки поработили лишь Евразию, зато страны-собачники чаще встречаются в Северной и Южной Америках, Океании и Африке.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.