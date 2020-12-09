Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства

А как отдыхают ваши пушистики?

Кошки — довольно чудаковатые создания, которые своим поведением частенько ставят хозяев в тупик. Особенно поражают представления пушистых о комфорте: им не нужны мягкие дорогие лежанки, когда в коридоре есть свободная коробка или пустая ваза.

Недавно в Twitter завирусился аккаунт, в котором собраны фото самых забавных мест, выбранных кошками для отдыха. Лучшие снимки можете увидеть, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.