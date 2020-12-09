  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства

    • Розсилка
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства

    А как отдыхают ваши пушистики?

    Кошки — довольно чудаковатые создания, которые своим поведением частенько ставят хозяев в тупик. Особенно поражают представления пушистых о комфорте: им не нужны мягкие дорогие лежанки, когда в коридоре есть свободная коробка или пустая ваза.

    Недавно в Twitter завирусился аккаунт, в котором собраны фото самых забавных мест, выбранных кошками для отдыха. Лучшие снимки можете увидеть, пролистав ниже.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства
    Кошки предпочитают странные места для отдыха: смешные фотодоказательства

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

     Читайте также: Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Теги: фотография шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies