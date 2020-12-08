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    Жизнь

    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)

    • Розсилка
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)

    Смотрите фото без вашей кошки поблизости, иначе она объявит вам бойкот из-за ревности

    Все знают, что котики — великолепны. Они уже давно многих поработили своими большими глазами, пушистыми животиками и лапками, а также потрясающим умением попадать в смешные ситуации.

    Сабреддит Supermodel Cats собирает лучшие фотографии кошек со всей планеты. Некоторые из них настолько потрясающе выглядят, что могут дать фору любым супермоделям.

    Снимки именно таких котеек мы и собрали в этом материале.

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    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: кот животные
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