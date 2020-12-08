Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)

Смотрите фото без вашей кошки поблизости, иначе она объявит вам бойкот из-за ревности

Все знают, что котики — великолепны. Они уже давно многих поработили своими большими глазами, пушистыми животиками и лапками, а также потрясающим умением попадать в смешные ситуации.

Сабреддит Supermodel Cats собирает лучшие фотографии кошек со всей планеты. Некоторые из них настолько потрясающе выглядят, что могут дать фору любым супермоделям.

Снимки именно таких котеек мы и собрали в этом материале.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.