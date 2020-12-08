Курьезные фото парней, которые доказали, что веселье — залог успеха любых отношений

«Напомните, почему я вышла за него замуж?»

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Путь к сердцу женщины… довольно тернистый и запутанный, однако в одном мы уверены точно — там фигурирует смех и отличное настроение.

Отношения без юмора и веселья обречены на провал — это простую истину определенно поняли парни из нашего материала, которые своими поступками развеселили девушек и пользователей соцсетей.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.