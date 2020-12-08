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    Курьез

    Курьезные фото парней, которые доказали, что веселье — залог успеха любых отношений

    • Розсилка
    Курьезные фото парней, которые доказали, что веселье — залог успеха любых отношений

    «Напомните, почему я вышла за него замуж?»

    Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Путь к сердцу женщины… довольно тернистый и запутанный, однако в одном мы уверены точно — там фигурирует смех и отличное настроение.

    Отношения без юмора и веселья обречены на провал — это простую истину определенно поняли парни из нашего материала, которые своими поступками развеселили девушек и пользователей соцсетей.

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    «Парень разбудил меня, чтобы я сделала это фото»
    «С беременной женой устроили фотосессию. Мой любимый кадр»
    «Супруга попросила нарисовать ее портрет маслом. Это лучшее, что пришло мне в голову»
    «Папа купил маме новую маску»
    «Моя подруга впервые выпустила газы при парне, вот что он принес на следующий день»
    «Я прифотошопил Чужого к УЗИ снимкам моей беременной жены и отправил фото ей в мессенджере. Она не стала всматриваться (потому что уже видела снимки) и просто переслала изображение всем нашим родственникам и знакомым»
    «Муж часто ездит в командировки. Вот что он мне подарил, чтобы я не скучала»
    «Сфотографируй, будто я застрял в сушилке»
    «Напомните, почему я вышла за него замуж?»
    «Жена попросила купить бело-голубую оберточную бумагу для подарков. Миссия выполнена»
    «Попросила парня показать, как выглядят вещи, которые я заказала в онлайн-магазине»
    «На карантине у мужа появилось хобби: он привносил изюминку в мои Zoom-конференции по работе»

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: фотография шутки курьез
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