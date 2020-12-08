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    Шоу-биз

    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)

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    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)

    Поклонники Лорак назвали ее костюм «закосом» под стиль телезвезды

    Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась фотографиями в подчеркивающем фигуру наряде и озадачила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах 42-летняя исполнительница запечатлена в однотонном бежевом образе, который состоит из приталенного платья-жакета из блестящего материала с акцентом на плечах и бедрах, а также колготок, продолжением которых являются туфли на каблуках. Волосы звезды уложены волнами. Известно, что в этом наряде она выступила на концерте «Песня года» в субботу, 5 декабря. Публикация набрала больше 133 тысяч лайков.

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    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)
    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)
    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)
    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)
    «Кардашьян на минималках». «Заробитчанка» Ани Лорак опозорилась в новом наряде (фото)

    Поклонники Лорак назвали ее костюм «закосом» под стиль телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и подняли его на смех. «Вам не идет такой наряд, смешно выглядите», «Кардашьян на минималках», «Какой кошмар, так изуродовать певицу», «Наряд черти что! Надо сменить стилиста», «Образ — закос под Ким Кардашьян», — высказывались они в комментариях под постом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости Ани Лорак самые сексуальные певица Кардашьян шоу-бизнес курьез стиль
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