Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников

Юмористы постарались на славу

В интернете правило одно: можно все что угодно превратить шутку. Нашел прикольную фотографию — открывай фотошоп и доведи ее до абсурда. Особенно круто это работает, когда снимок уже сам по себе довольно странный и смешной. И героем сегодняшней битвы стал кот, лежащий на спинке кресла в очень странной позе.

Эта поза, эти белые подмышки, этот взгляд! Как можно было пройти мимо? Правильно, никак! Взгляните, что получилось у мастеров фотошопа.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.