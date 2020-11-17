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    Курьез

    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников

    • Розсилка
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников

    Юмористы постарались на славу

    В интернете правило одно: можно все что угодно превратить шутку. Нашел прикольную фотографию — открывай фотошоп и доведи ее до абсурда. Особенно круто это работает, когда снимок уже сам по себе довольно странный и смешной. И героем сегодняшней битвы стал кот, лежащий на спинке кресла в очень странной позе.

    Эта поза, эти белые подмышки, этот взгляд! Как можно было пройти мимо? Правильно, никак! Взгляните, что получилось у мастеров фотошопа.

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    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников
    Кот со смешными подмышками стал героем фотошоп-шутников

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: кот животные
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