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    Жизнь

    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого

    • Розсилка
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого

    Лучшие фотографии собак, которые никого не оставят равнодушными

    Любой собачник может с точностью указать момент, когда он понял, что этот четвероногий малыш с мокрым носом — теперь член его семьи. Недавно в Facebook стартовал челлендж под хештегом #thenandnowchallenge, в котором хозяева хороших мальчиков и девочек публиковали снимки своих питомцев в день встречи и сейчас.

    Мы собрали лучшие фотографии собак, которые никого не оставят равнодушными.

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    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого
    «До и после»: фото спасенных собак, которые тронут до глубины души каждого

    «Брошенный умирать в сточной канаве пес спустя год жизни у любящих хозяев», «Арью с тяжелой чесоткой нашли на улице. К счастью, ей удалось выжить и найти новых хозяев», ««Фален в день, когда я его приютила, и пару недель назад. Между снимками 1,5 года», «Я не смог сдержать слез, увидев фото старого пса, которого собирались усыпить. Мы с женой подарили ему дом и еще два года счастливой жизни», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: фотография животные
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