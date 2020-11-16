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    Жизнь

    Что будет, если пощекотать пингвинчика: забавное видео

    • Розсилка
    Что будет, если пощекотать пингвинчика: забавное видео

    Видео снято в питомнике для выхаживания маленьких осиротевших пингвинов

    Тот факт, что пингвины не умеют летать, не мешает им активно перемещаться в пространстве – переваливаясь или вприпрыжку. Была бы цель подходящая, например, в виде заботливого человека, который непременно порадует малыша и почешет ему пузико. А как вы думали, это все обожают!

    Это видео снято в питомнике для выхаживания маленьких осиротевших пингвинов. Людей они не боятся совершенно и даже больше – вот одной птичке захотелось ласки и она таки добилась своего! Смотрите и наслаждайтесь видео!

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: животные
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