Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

Бороться с природой себе дороже

Прогресс внушает, что человечество уже почти не зависит от природы. Технологии, синтетические материалы и другие плоды цивилизации заметно упростили нам жизнь. Однако верить, что мы опередили то, что было задолго до нас, наивно.

Издание Bored Panda собрало доказательства того, что бороться с природой себе дороже. Ниже — 15 лучших примеров оттуда.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.