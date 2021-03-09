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    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

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    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

    Бороться с природой себе дороже

    Прогресс внушает, что человечество уже почти не зависит от природы. Технологии, синтетические материалы и другие плоды цивилизации заметно упростили нам жизнь. Однако верить, что мы опередили то, что было задолго до нас, наивно.

    Издание Bored Panda собрало доказательства того, что бороться с природой себе дороже. Ниже — 15 лучших примеров оттуда.

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    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации
    Эти фото доказывают, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: технологии шутки курьез
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