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    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото

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    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото

    А где обычно проводит время ваш любимец?

    Коты на то и коты, чтобы самостоятельно и своевольно выбирать себе место для очередной релакс-минутки!

    Где только их не найдешь: и в шкафу на полке, и в стиральной машине, и в любимой вазе, и даже во дворе на пенечке….

    Вот такой он — релакс по-кошачьи!

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    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото
    Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото

    «Кот, который всегда на страже», «Спасибо за обогреватель, хозяева!», «Не подсматривай!!!», «Коварный кот! В засаде», «А давай поиграем в прятки?!», - комментируют фот пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: кот курьез
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