Самые неожиданные места, где можно отыскать отдыхающих котитков. Подборка курьезных фото

А где обычно проводит время ваш любимец?

Коты на то и коты, чтобы самостоятельно и своевольно выбирать себе место для очередной релакс-минутки!

Где только их не найдешь: и в шкафу на полке, и в стиральной машине, и в любимой вазе, и даже во дворе на пенечке….

Вот такой он — релакс по-кошачьи!

«Кот, который всегда на страже», «Спасибо за обогреватель, хозяева!», «Не подсматривай!!!», «Коварный кот! В засаде», «А давай поиграем в прятки?!», - комментируют фот пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.