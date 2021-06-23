Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши котята? Да ладно, всем же известно, что коты — это не что иное как жидкость. Сами посмотрите: жидкость может неограниченно менять форму, и коты тоже.
Жидкость может заполнять пространство без пустот и промежутков, и котам это тоже под силу. Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств.
Коты любят не только занимать все поверхности, но и вторгаться в личное пространство своих хозяев.
Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.
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