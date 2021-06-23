Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото

Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши котята? Да ладно, всем же известно, что коты — это не что иное как жидкость. Сами посмотрите: жидкость может неограниченно менять форму, и коты тоже.

Жидкость может заполнять пространство без пустот и промежутков, и котам это тоже под силу. Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств.

Коты любят не только занимать все поверхности, но и вторгаться в личное пространство своих хозяев.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.