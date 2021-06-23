  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото

    Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств

    Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши котята? Да ладно, всем же известно, что коты — это не что иное как жидкость. Сами посмотрите: жидкость может неограниченно менять форму, и коты тоже.

    Жидкость может заполнять пространство без пустот и промежутков, и котам это тоже под силу. Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств.

    Коты любят не только занимать все поверхности, но и вторгаться в личное пространство своих хозяев.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото
    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коты – это жидкость, способная занять все возможные пространства. Курьезные фото