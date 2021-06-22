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    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья

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    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья

    «На прошлой неделе она родила восемь малышей в приюте. Прошлой ночью она получила свою комнату с собственной кроватью и кучей обнимашек!»

    Забот у мам-собак ну очень много. Неудивительно: первые недели после рождения их малыши не способны ни на что, кроме как поесть, поспать и сходить в туалет. Так что мохнатым мамочкам приходится серьезно постараться, чтобы их малявки чувствовали себя хорошо.

    Но, несмотря на трудности, они не унывают. В подборке ниже — 15 довольных морд, которые познали чудо материнства.

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    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья
    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья

    «Мамаша Элли попала к нам домой из приюта с целым набором «пробников» лабрадоров», «Сегодня у Лиззи на свет появились две дочурки-принцессы», «Наша приемная мама Элли интересуется, можно ли оформить возврат на этот выводок», «Сколько щенков мне нужно для счастья? Столько», «На прошлой неделе она родила восемь малышей в приюте. Прошлой ночью она получила свою комнату с собственной кроватью и кучей обнимашек!», «Когда Равиоли увидела своих щенков в первый раз», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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    Курьезные фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья