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    Китаец изобрел велосипед, с которого невозможно упасть

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    Китаец изобрел велосипед, с которого невозможно упасть

    Однажды инженер сам упал с велосипеда, получив легкие травмы лица, после чего окончательно решил изобрести собственный траспорт

    Некоторые люди так и не научились ездить на велосипеде, потому что боялись потерять равновесие и упасть. Китайский инженер по имени Чжи Хуэй Цзюнь создал велосипед специально для тех, кто опасался, что при любой попытке проехать пару метров на двухколесном транспорте полетит носом в асфальт.

    Однажды изобретатель увидел беспилотный велосипед, созданный учеными из Пекинского университета Цинхуа еще в 2019 году: он был просто очарован им и захотел создать что-то подобное. Но только после того, как парень сам упал с велосипеда и получил легкие травмы лица, он окончательно решил изобрести собственный транспорт.

    Посвящая все свое свободное время новому изобретению, инженер за четыре месяца смог спроектировать и собрать самобалансирующийся велосипед, в котором используется продвинутая система акселерометров и гироскопов, способных отслеживать малозаметные движения и корректировать их так, чтобы транспорт даже не наклонялся в сторону, пишет Odditycentral.

    Посвящая все свое свободное время новому изобретению, инженер за четыре месяца смог спроектировать и собрать самобалансирующийся велосипед, в котором используется продвинутая система акселерометров и гироскопов

    Посвящая все свое свободное время новому изобретению, инженер за четыре месяца смог спроектировать и собрать самобалансирующийся велосипед, в котором используется продвинутая система акселерометров и гироскопов

    Благодаря этой системе, которую питает литиевая батарея, велосипед может сохранять равновесие как в неподвижном состоянии, так и в движении. Даже если с одной стороны повесить на руль тяжелый груз, то это не выведет его из равновесия. Также впечатляющее изобретение Чжи Хуэй Цзюня имеет камеру с датчиком глубины RGB и датчик LIDAR, которые позволяют ему избегать препятствий, обнаруженных на пути следования.

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    Теги: шутки курьез
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    Китаец изобрел велосипед, с которого невозможно упасть