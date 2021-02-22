Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства

«Только попробуй тронуть меня, мой двоюродный брат — лев!»

Каждый уважающий себя кот с самого рождения ставит перед собой очень важную задачу: полежать в наибольшем количестве мест. И чем необычней и непригодней эти места для кошачьего отдыха, тем почетней.

Мы представляем вашему вниманию 23 фотографии, которые наглядно покажут вам, что если вы кот — понятия «неудобно» просто не существует!

«Нет, спасибо, хозяин, сам укладывайся на диван, а мне и тут хорошо», «А еще говорят, что коты очень капризны», «Только попробуй тронуть меня, мой двоюродный брат — лев!», «Хозяин, кажется, ты проспорил!», комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.