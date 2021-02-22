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    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства

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    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства

    «Только попробуй тронуть меня, мой двоюродный брат — лев!»

    Каждый уважающий себя кот с самого рождения ставит перед собой очень важную задачу: полежать в наибольшем количестве мест. И чем необычней и непригодней эти места для кошачьего отдыха, тем почетней.

    Мы представляем вашему вниманию 23 фотографии, которые наглядно покажут вам, что если вы кот — понятия «неудобно» просто не существует!

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    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства
    Коты где угодно найдут свое счастье. Курьезные фотодоказательства

    «Нет, спасибо, хозяин, сам укладывайся на диван, а мне и тут хорошо», «А еще говорят, что коты очень капризны», «Только попробуй тронуть меня, мой двоюродный брат — лев!», «Хозяин, кажется, ты проспорил!», комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: шутки кот курьез
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