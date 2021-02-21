  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)

    Ягуарунди ведут дневной образ жизни

    Ягуарунди похожа на маленькую пуму, только гораздо более дружелюбная и совершенно непривередливая в еде. Впрочем, страсть к охоте у кошки так сильна, что именно это и остановило людей от того, чтобы полностью приручить этого зверька: вместо того, чтобы охранять дома от мелких грызунов, ягуарунди сами с удовольствием потрошат курятники своих же хозяев.

    Увидев такую кошку где-нибудь в лесу среди травы, можно было бы подумать, что это детеныш пумы или куница-переросток. Ягуарунди обладает размерами обычной домашней кошки, но при этом намного более длинная и пластичная. Эти кошки бывают бурыми и ярко-рыжими, их даже раньше делили на два отдельных вида (ягуарунди и кошка эйра), однако потом выяснили, что окрас — это просто окрас, и в одном помете могут быть котята как серо-бурые, так и ярко-рыжие.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)
    Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)

    У ягуарунди длинное тело, похожее на тело куницы или ласки.

    Интересно, что мини-пума (именно к пума является ближайшим родственником ягуарунди, несмотря на грандиозную разницу в размерах) совершенно непривередлива в еде — ест то, что легко дается. Если рядом будет пробегать ящерица, то отлично, если попадется морская свинка — шикарно, а если никого нет в округе, то бананы и виноград тоже сойдет. Иногда в Панаме ягуарунди кооперируются с местными обезьянами и дружно совершают налет на плантации банана и инжира: обезьяны обрывают плоды на деревьях, а кошки подбирают все, что упало на землю.

    Определить по звуку ягуарунди непросто: эти животные могут издавать целый ряд совершенно разнообразных звуков от обычного мяуканья и мурлыканья, до птичьего свиста и чириканья. В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, ягуарунди ведут дневной образ жизни, и потому их всегда окружает обилие звуков в природе, так что они постепенно подстроились и приспособились издавать такие звуки, чтобы одновременно быть понятным своим сородичам и не выделяться на общем фоне лесного гомона.

    Сейчас ягуарунди живет в основном на территории Южной и Центральной Америки, хотя на юге США также есть небольшая популяция. Иногда ягуарунди можно увидеть в качестве домашнего животного — эти кошки легко приручаются и отлично ладят с людьми. Если только хозяева не боятся содержать мега-активного кота, который весь день будет «охотится» на все, что лежит не на месте.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

    Читайте также: Одесситка в откровенной фотосессии прикрыла тело лишь своими двухметровыми волосами (фото)
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies