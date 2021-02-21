Как выглядит ягуарунди — уморительная кошка, которая умеет чирикать (фото)

Ягуарунди ведут дневной образ жизни

Ягуарунди похожа на маленькую пуму, только гораздо более дружелюбная и совершенно непривередливая в еде. Впрочем, страсть к охоте у кошки так сильна, что именно это и остановило людей от того, чтобы полностью приручить этого зверька: вместо того, чтобы охранять дома от мелких грызунов, ягуарунди сами с удовольствием потрошат курятники своих же хозяев.

Увидев такую кошку где-нибудь в лесу среди травы, можно было бы подумать, что это детеныш пумы или куница-переросток. Ягуарунди обладает размерами обычной домашней кошки, но при этом намного более длинная и пластичная. Эти кошки бывают бурыми и ярко-рыжими, их даже раньше делили на два отдельных вида (ягуарунди и кошка эйра), однако потом выяснили, что окрас — это просто окрас, и в одном помете могут быть котята как серо-бурые, так и ярко-рыжие.

У ягуарунди длинное тело, похожее на тело куницы или ласки.

Интересно, что мини-пума (именно к пума является ближайшим родственником ягуарунди, несмотря на грандиозную разницу в размерах) совершенно непривередлива в еде — ест то, что легко дается. Если рядом будет пробегать ящерица, то отлично, если попадется морская свинка — шикарно, а если никого нет в округе, то бананы и виноград тоже сойдет. Иногда в Панаме ягуарунди кооперируются с местными обезьянами и дружно совершают налет на плантации банана и инжира: обезьяны обрывают плоды на деревьях, а кошки подбирают все, что упало на землю.

Определить по звуку ягуарунди непросто: эти животные могут издавать целый ряд совершенно разнообразных звуков от обычного мяуканья и мурлыканья, до птичьего свиста и чириканья. В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, ягуарунди ведут дневной образ жизни, и потому их всегда окружает обилие звуков в природе, так что они постепенно подстроились и приспособились издавать такие звуки, чтобы одновременно быть понятным своим сородичам и не выделяться на общем фоне лесного гомона.

Сейчас ягуарунди живет в основном на территории Южной и Центральной Америки, хотя на юге США также есть небольшая популяция. Иногда ягуарунди можно увидеть в качестве домашнего животного — эти кошки легко приручаются и отлично ладят с людьми. Если только хозяева не боятся содержать мега-активного кота, который весь день будет «охотится» на все, что лежит не на месте.

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