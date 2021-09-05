Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)
Артистка показала фото с избранником
Известная украинская рэперша Alyona Alyona переехала к своему бойфренду Денису и даже показала милое фото с возлюбленным.
О подробностях переезда и своих эмоция артистка рассказала в своем Инстаграме.
На снимке Алена Савраненко запечатлена в спортивном костюме с вазоном в руках. Рядом стоит ее парень Денис в шортах и футболке, а лицо он закрыл пакетами с вещами избранницы.
Alyona Alyona призналась, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока до конца не решила.
«И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я повезла в Барышевку. Еще часть вещей это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило», - поделилась звезда.
Также рэперша рассказала о первом утре в новом статусе.
«Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис - это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком», - призналась счастливая девушка.
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