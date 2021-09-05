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    Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)

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    Известная украинская рэперша Alyona Alyona - Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)
    Известная украинская рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка показала фото с избранником

    Известная украинская рэперша Alyona Alyona переехала к своему бойфренду Денису и даже показала милое фото с возлюбленным.

    О подробностях переезда и своих эмоция артистка рассказала в своем Инстаграме.

    На снимке Алена Савраненко запечатлена в спортивном костюме с вазоном в руках. Рядом стоит ее парень Денис в шортах и футболке, а лицо он закрыл пакетами с вещами избранницы.

    Alyona Alyona призналась, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока до конца не решила.

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    Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)
    Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я повезла в Барышевку. Еще часть вещей это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило», - поделилась звезда.

    Также рэперша рассказала о первом утре в новом статусе.

    «Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис - это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком», - призналась счастливая девушка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

    Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

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    Теги: знаменитости Alyona Alyona новости
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    Alyona Alyona съехалась со своим бойфрендом (фото)