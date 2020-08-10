Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти плюшевые питомцы покорили сердца своих подписчиков в Instagram. Уверены, и вы не сможете устоять!

Кошки сами по себе невероятно очаровательные создания, которые почти никого не оставляют равнодушными, а котята породы селкирк рекс, ставшие безумно популярными несколько лет назад, способы украсть ваше сердечко за считанные секунды.

Познакомьтесь с Тони, Мэнни, Сосой и Эльвирой — очаровательными пушистыми шариками из Швейцарии, чью кудрявую шерстку хочется потрогать через экран. Эти плюшевые питомцы покорили сердца своих подписчиков в Instagram. Уверены, и вы не сможете устоять!

Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.