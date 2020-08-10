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    Курьез

    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)

    • Розсилка
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)

    Эти плюшевые питомцы покорили сердца своих подписчиков в Instagram. Уверены, и вы не сможете устоять!

    Кошки сами по себе невероятно очаровательные создания, которые почти никого не оставляют равнодушными, а котята породы селкирк рекс, ставшие безумно популярными несколько лет назад, способы украсть ваше сердечко за считанные секунды.

    Познакомьтесь с Тони, Мэнни, Сосой и Эльвирой — очаровательными пушистыми шариками из Швейцарии, чью кудрявую шерстку хочется потрогать через экран. Эти плюшевые питомцы покорили сердца своих подписчиков в Instagram. Уверены, и вы не сможете устоять!

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    на весь екран згорнути
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)
    Кудрявые котята, способные за считанные секунды украсть ваше сердечко (фото)

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    фотография кот курьез животные
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