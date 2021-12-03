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    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП

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    Модель Мила Кузнецова - Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Модель Мила Кузнецова
    instagram.com/mila_kuznetsova

    Модель заявила о своей угрозе для украинцев

    Украинская модель с самой большой грудью Мила Кузнецова в интервью «Комсомольской правде» рассказала о неожиданной опасности, которая может подстерегать окружающих ее людей.

    Жензина призналась, что ее грудь может стать причиной ДТП, если водители отвлекутся на нее. Говоря о забавных ситуациях, связанных с размером ее бюста, модель рассказала:

    «Например, мы идем с подругой, а проезжающий мимо велосипедист засматривается на нас, переворачивается через руль и падает. Мы так испугались! А он нам: «Нельзя таким красивым по улицам ходить!» Подобных ситуаций было много…»

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    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП
    instagram.com/mila_kuznetsova

    По ее словам, когда «водители засматривались», их машины врезались друг в друга.

    «Все засматриваются, а за рулем нужно быть осторожным!», - говорит 34-летняя Кузнецова.

    Она добавила, что привыкла к удивленным комментариям со стороны, а также к тому, что «все заглядывают в декольте».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП