Украинка с самой большой грудью стала причиной ДТП

Модель заявила о своей угрозе для украинцев

Украинская модель с самой большой грудью Мила Кузнецова в интервью «Комсомольской правде» рассказала о неожиданной опасности, которая может подстерегать окружающих ее людей.

Жензина призналась, что ее грудь может стать причиной ДТП, если водители отвлекутся на нее. Говоря о забавных ситуациях, связанных с размером ее бюста, модель рассказала:

«Например, мы идем с подругой, а проезжающий мимо велосипедист засматривается на нас, переворачивается через руль и падает. Мы так испугались! А он нам: «Нельзя таким красивым по улицам ходить!» Подобных ситуаций было много…»

По ее словам, когда «водители засматривались», их машины врезались друг в друга.

«Все засматриваются, а за рулем нужно быть осторожным!», - говорит 34-летняя Кузнецова.

Она добавила, что привыкла к удивленным комментариям со стороны, а также к тому, что «все заглядывают в декольте».

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.