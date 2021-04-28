Курьезные фото питомцев из приюта, которые нашли дом и семью

«Когда мы встретились в приюте, он забрался ко мне на колени, и я мгновенно полюбил его»

Каждый день тысячи собак и кошек ждут своих хозяев в приютах для животных. Некоторых из них забирают быстро, а другие ждут своего часа в течение нескольких лет.

Но независимо от ожидания, питомцы всегда счастливы оказаться в новом доме. Собрали для вас лучшие фото кошек и собак, которых наконец-то забрали из приюта.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.