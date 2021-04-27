Домашние питомцы, которые разрешили себя помыть и пожалели об этом. Курьезные фото

«Это выглядит как настоящее издевательство над милым животным», - шутят в комментариях пользователи сети

Купание для диких животных не является обязательным. Они, как правило, просто хотят поваляться в грязи и вообще не переживать о каких-то мелочах. Тем более, что для них грязь — это дополнительная защита от укусов различных паразитов и насекомых. Тем не менее, когда на сцене появляется человек, то он может все испортить. Ведь он всегда хочет помыть бедных зверюшек.

«Мне не понятно, почему он вообще не доволен», «К счастью, он мал и у него довольно короткая память», «Мыться необходимо, если собираешься выстраивать дальнейшую жизнь с людьми», «Это выглядит как настоящее издевательство над милым животным», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.