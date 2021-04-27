Когда мода зашла слишком далеко. Подборка очень странных вещей

В интернете можно купить, что угодно

Онлайн-шопинг — занятие веселое, но совершенно непредсказуемое. Иногда положительные эмоции может принести не сама покупка, а просто поиск нужного товара. Ведь порой на сайтах можно наткнуться на вещи, которые заставят вас хохотать в голос.

Так, несколько дней назад Лекси Браун из Миннесоты поделилась со своими подписчиками в Twitter необычной находкой — аксессуаром в виде… покрытого стразами стула. Твитт американки стал вирусным, набрав более 170 тысяч лайков. В комментариях люди начали делиться странными товарами, на которые они наткнулись во время шопинга в интернете.

Самые смешные и неожиданные предметы, доказывающие, что некоторые бренды заходят слишком далеко, можете найти в нашем материале.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.