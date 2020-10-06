Курьезные фото детей, которые вынуждены учиться онлайн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы думаете, что вам трудно работать из дома, просто посмотрите на фото этих детей

Иногда дистанционное обучение может быть очень утомительным

Особенно для детей, которые еще не привыкли сидеть на месте.

В Bored Panda собрали подборку фото, которые очень хорошо это демонстрируют.

Если вы думаете, что вам трудно работать из дома, просто посмотрите на фото этих детей.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает