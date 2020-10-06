Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В этих фото запечатлена настоящая изобретательность котов

На рабочих столах, в горшках, на кроватях, стиральных машинах и в коробках ...

Это далеко не весь перечень локаций, где просто обожают спать четвероногие.

А позы в которых они это делают - здесь проявляется настоящая изобретательность!

В Bored Panda собрали подборку фото котов, которые спят очень грациозно и необычно.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает