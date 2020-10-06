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    Курьез

    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)

    • Розсилка
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)

    В этих фото запечатлена настоящая изобретательность котов

    На рабочих столах, в горшках, на кроватях, стиральных машинах и в коробках ...

    Это далеко не весь перечень локаций, где просто обожают спать четвероногие.

    А позы в которых они это делают - здесь проявляется настоящая изобретательность!

    В Bored Panda собрали подборку фото котов, которые спят очень грациозно и необычно.

    1 з 20
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    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)
    Как красиво и изобретательно кошки могут спать вместе (фото)

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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