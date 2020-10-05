Собака выкормила двух котят и стала для них приемной матерью (фото)



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Неожиданно проснувшиеся материнские чувства привели к появлению у собаки молока

Бигль – это порода, известная своей любвеобильностью, верностью и мягким характером. И все эти качества присущи героине нашего материала - собаке из Британии, которая заменила мать двум маленьким котятам.

Собака по кличке Дейзи живет в населённом пункте Стейплхёрст в графстве Кент, Великобритания. Недавно ее хозяйка взяла в семью двух маленьких котят. Женщина очень сильно переживала, получится ли у питомцев ужиться под одной крышей, но она даже представить не могла, что произойдёт. Бигль не просто подружилась с котятами, она стала для них настоящей приемной матерью.

Как только мы принесли котят домой, Дейзи начала о них заботиться. Она не подпускала к ним других собак, спала в одной коробке и всегда ходила за ними по пятам.

Более того, неожиданно проснувшиеся материнские чувства привели к появлению у собаки молока, которым она теперь кормит своих приемных детей.

В ветеринарной клинике нам сообщили, что котята были недокормленные. Возможно, поэтому у Дейзи пошло молоко. Также нас заверили, что собачье молоко совершенно безвредно для котят.

Мы верим, что теплые чувства между ними сохранятся, когда малыши подрастут. Надеемся, они будут также спать, веселиться и играть вместе.

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