«За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник



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Кто-то называет его лампой, радаром, или «конусом стыда»

Защитный воротник - это медицинское приспособление, которое не позволяет животным кусать или облизывать раны во время заживления ран.

Однако забавно домашних любимцев во время такой процедуры принес ему несколько прозвищ.

Кто-то называет его лампой, радаром, или «конусом стыда».

Чтобы объяснить происхождение этих альтернативных названий в BoredPanda собрали подборку фотографий животных, которые вынуждены носить воротник. Их мимика без слов прекрасно передает все ощущения.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает