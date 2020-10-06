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    Курьез

    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник

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    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник

    Кто-то называет его лампой, радаром, или «конусом стыда»

    Защитный воротник - это медицинское приспособление, которое не позволяет животным кусать или облизывать раны во время заживления ран.

    Однако забавно домашних любимцев во время такой процедуры принес ему несколько прозвищ.

    Кто-то называет его лампой, радаром, или «конусом стыда».

    Чтобы объяснить происхождение этих альтернативных названий в BoredPanda собрали подборку фотографий животных, которые вынуждены носить воротник. Их мимика без слов прекрасно передает все ощущения.

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    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник
    «За что мне это?». Курьезные фото животных, которые носят ветеринарный воротник

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    фотография курьез животные
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