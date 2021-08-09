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    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент

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    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент

    Когда хотел чихнуть, а тебя решили сфотографировать

    Мир без собак был бы ужасным, скучным и неприятным местом. Однако давайте признаем очевидное: хороших мальчиков точно нельзя назвать самыми утончёнными, изящными или культурными животными.

    В этом вас убедят снимки из нашего материала, на которых псы разных пород и размеров ведут себя как настоящие чудики, ведь к фотосессиям они точно не были готовы. Что-то нам подсказывает, что эти кадры оставят на вашем лице широкую улыбку.

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    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент
    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент

    «Синхронизированные сломанные собакены», «Наверное, у него просто замерзли уши», «Наш пес выпустил газы во сне и сам себя напугал», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото дурашливых собак, которых сняли не в самый удачный момент