Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение

А как вам тортик в виде сала?

Для того чтобы приготовить вкусное и аппетитное блюдо, нужно хорошенько постараться, а создание красивых тортов и выпечки — отдельное искусство, требующее опыта и концентрации. К счастью, горе-кондитеры из нашего материала не побоялись посмеяться над своими провалами и поделились снимками своих десертов в Сети.

Некоторые из них поражают исполнением, а другие вызывают приступ хохота, но равнодушным они вас точно не оставят.

«Не очень удачная попытка сделать для подруги торт в форме костра», «Родители удивили праздничным тортом. Я отмечал 21-летие», «А как вам тортик в виде сала?», «Мы немного иначе представляли праздничный торт с тематикой мультфильма “Шрек”», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.