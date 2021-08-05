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    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение

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    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение

    А как вам тортик в виде сала?

    Для того чтобы приготовить вкусное и аппетитное блюдо, нужно хорошенько постараться, а создание красивых тортов и выпечки — отдельное искусство, требующее опыта и концентрации. К счастью, горе-кондитеры из нашего материала не побоялись посмеяться над своими провалами и поделились снимками своих десертов в Сети.

    Некоторые из них поражают исполнением, а другие вызывают приступ хохота, но равнодушным они вас точно не оставят.

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    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение

    «Не очень удачная попытка сделать для подруги торт в форме костра», «Родители удивили праздничным тортом. Я отмечал 21-летие», «А как вам тортик в виде сала?», «Мы немного иначе представляли праздничный торт с тематикой мультфильма “Шрек”», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных тортов, которые поднимут вам настроение