Девушку обвинили в наркоторговле из-за того, что она все тело покрыла татуировками (фото)

Сама Харуэтай признается, что рисунки ей обошлись в крупную сумму, поэтому критика — это последнее, что ее волнует

35-летняя Харуэтай Пьянкаев покрыла 98% своего тела татуировками в виде драконов, цветов и других красочных узоров. Однако в Сети ее постоянно называют сумасшедшей, отвратительной и грязной. А еще больше расстраивает девушку из Таиланда то, что ее принимают за наркоторговца, сообщает Daily Mail.

О таких красивых тату Харуэтай мечтала еще с 14 лет, когда она увидела по телевизору людей с боди-артом, которым увлекался и ее отец. Сейчас девушка потратила уже 500 тысяч бат на исполнение своих фантазий. И это неудивительно. Например, одна из наколок была сделана с помощью бамбука и потребовалось 22 часа, чтобы набить ее хотя бы наполовину.

У моего папы тоже было несколько татуировок, и я хотела пойти по его стопам. Поэтому сначала я набила себе бабочек, причем сама. Потребовался лишь рыбный крючок и чернила для принтера. На тот момент я была еще слишком маленькой, и понятное дело, что мне бы никто не сделал тату. Мне казалось, что это выход, однако уже через несколько часов рисунок выглядел совершенно по-другому

Разукрашивать свое тело Харуэтай начала в 24 года. Она хотела бы продолжить и дальше, но места уже не осталось. Девушка также призналась, что со временем ей стало плевать на чужое мнение. «Если люди меня не любят за то, как я выгляжу, то они не заслуживают моего внимания, я счастлива быть самой собой», — рассказывает Харуэтай. Впрочем, ее мама придерживается другого мнения. Женщина опасается, что дочка с такой внешностью никогда не сможет найти себе мужа.

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