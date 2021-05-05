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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

    Кто-то еще верит в такие нереалистичные стандарты красоты?

    Большинство современных блогеров пропускают свои фото через огромное количество фильтров и редакторов, чтобы сделать их максимально идеальными и привлекающими внимание. Однако некоторые инфлюенсеры в погоне за шикарными кадрами заходят слишком далеко. В этом случае существует огромная вероятность, что их снимки могут оказаться в разделе сайта Reddit, где собраны самые ужасные и эпичные фотошоп-провалы.

    Мы собрали для вас свежие фото блогеров, которых стоит держать подальше от графических редакторов.

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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: шутки курьез
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