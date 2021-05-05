Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

Кто-то еще верит в такие нереалистичные стандарты красоты?

Большинство современных блогеров пропускают свои фото через огромное количество фильтров и редакторов, чтобы сделать их максимально идеальными и привлекающими внимание. Однако некоторые инфлюенсеры в погоне за шикарными кадрами заходят слишком далеко. В этом случае существует огромная вероятность, что их снимки могут оказаться в разделе сайта Reddit, где собраны самые ужасные и эпичные фотошоп-провалы.

Мы собрали для вас свежие фото блогеров, которых стоит держать подальше от графических редакторов.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе