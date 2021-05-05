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    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото

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    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото

    Собрали для вас 16 раздражающих привычек людей

    У каждого из нас есть парочка привычек, которые способны вывести из себя кого угодно. Но мириться с ними чаще всего приходится самым близким. И хоть эти люди и готовы принимать нас со всеми недостатками, это вовсе не означает, что наши дурные выходки не будут их раздражать.

    Сегодня мы собрали для вас 16 раздражающих привычек людей, с которыми приходится мириться их друзьям и семьям. И порой это дается им ой как непросто!

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    Знаете ли вы хоть кого-то, кто ест гамбургер таким же образом?
    Это зубная паста моей соседки. Мне больше нечего сказать
    Мой сосед ВСЕГДА оставляет ящики открытыми
    Вот так мой брат чистит свою машину от снега
    Моя подруга подогревает читос с помощью компьютера
    Провода и кабели в квартире моего приятеля
    Мой сосед ест кексы вверх дном
    Мой брат постоянно оставляет свои вещи на унитазе, зная, что кому-то придется их убрать
    В нашей семье прежде чем воспользоваться столовым предметом, его необходимо достать
    Вот так моя подруга режет торт
    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото
    Одолжил своему другу консоль
    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото
    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото
    Совместная работа членов моей семьи
    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото
    Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: шутки курьез
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