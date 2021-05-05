Подборка дурных привычек людей, которые способны вывести из себя каждого. Курьезные фото

Собрали для вас 16 раздражающих привычек людей

У каждого из нас есть парочка привычек, которые способны вывести из себя кого угодно. Но мириться с ними чаще всего приходится самым близким. И хоть эти люди и готовы принимать нас со всеми недостатками, это вовсе не означает, что наши дурные выходки не будут их раздражать.

Сегодня мы собрали для вас 16 раздражающих привычек людей, с которыми приходится мириться их друзьям и семьям. И порой это дается им ой как непросто!

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе