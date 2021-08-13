  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Зовите меня Стиви. Дочь Эминема объявила себя небинарной персоной

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зовите меня Стиви. Дочь Эминема объявила себя небинарной персоной

    Ребенок рэпера Эминема совершил каминг-аут и попросил называть его Стиви Лэйн

    Ребенок американского хип-хоп-артиста Эминема объявил себя небинарной персоной и попросил называть его Стиви Лэйн. Об этом пишет The Sun.

    Отмечается, что под своими постами в TiKTok 19-летний ребенок музыканта ставит хештеги #genderfluid («гендерфлюид») #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»). Он разрешает обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и в множественном числе.

    Ранее Стиви звали Уитни, он идентифицировал себя как женщину. Ее матерью является экс-супруга Эминема Ким Скотт, а ее биологический отец был татуировщиком и неоднократно попадал в тюрьму из-за проблем с законом. В прошлом году он скончался в возрасте 40 лет. Эминем усыновил Стиви еще в 2005 году.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

    Читайте также: Кто из украинских звезд отказался выступать на концерте ко Дню Независимости
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зовите меня Стиви. Дочь Эминема объявила себя небинарной персоной