Зовите меня Стиви. Дочь Эминема объявила себя небинарной персоной

Ребенок рэпера Эминема совершил каминг-аут и попросил называть его Стиви Лэйн

Ребенок американского хип-хоп-артиста Эминема объявил себя небинарной персоной и попросил называть его Стиви Лэйн. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что под своими постами в TiKTok 19-летний ребенок музыканта ставит хештеги #genderfluid («гендерфлюид») #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»). Он разрешает обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и в множественном числе.

Ранее Стиви звали Уитни, он идентифицировал себя как женщину. Ее матерью является экс-супруга Эминема Ким Скотт, а ее биологический отец был татуировщиком и неоднократно попадал в тюрьму из-за проблем с законом. В прошлом году он скончался в возрасте 40 лет. Эминем усыновил Стиви еще в 2005 году.

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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