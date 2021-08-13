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    Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений

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    Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений

    Что ж, у всех порой случаются неудачи. А эти проекты, по крайней мере, привлекли внимание!

    Все мы порой совершаем ошибки, и профессиональные дизайнеры — не исключение. Как творческие люди, они порой так увлекаются своими фантазиями, что немного забывают о функциональности.

    Чего они только не изобретают в погоне за оригинальностью: лестницы, по которым страшно ходить, пугающие узоры, нелогичные ящики… Наверняка дизайнеры честно хотели как лучше. Но получилось, например, вот такое.

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    на весь екран згорнути
    Там, где обычно регулируется звук, у этого пульта другие кнопки
    Найден самый бесполезный забор в мире
    Ёмкость для перца белая, а для соли чёрная. Берегитесь, логичные посетители
    Всегда хотелось прикупить себе посуду с плесенью
    И вот как здесь сидеть?
    В нашем городе все автобусы поменяли на новые. Но есть проблема
    Ящик стола в нашей школе. Необъяснимое решение!
    Эти стулья нельзя подвинуть
    Из-за «удачного» дизайна кажется, что весь стакан покрыт каплями
    Всё время хочется отряхнуть легинсы моей девушки от кошачьей шерсти, а это такой узор!
    Две недели в отеле, а я так и не научился нормально ходить по этой лестнице
    Да, он так установлен. Нет, они не слышали про переходники для труб
    Подушка выглядит так, как будто по ней ползёт полчище жучков
    Выглядит симпатично, но крайне неустойчиво
    Приехали на заправку, где всё оформлено в красных цветах. И женский туалет тоже

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений