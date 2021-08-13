Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений

Что ж, у всех порой случаются неудачи. А эти проекты, по крайней мере, привлекли внимание!

Все мы порой совершаем ошибки, и профессиональные дизайнеры — не исключение. Как творческие люди, они порой так увлекаются своими фантазиями, что немного забывают о функциональности.

Чего они только не изобретают в погоне за оригинальностью: лестницы, по которым страшно ходить, пугающие узоры, нелогичные ящики… Наверняка дизайнеры честно хотели как лучше. Но получилось, например, вот такое.

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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