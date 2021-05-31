  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать

    «Моя кошка убеждена в том, что все можно решить криком»

    В социальной сети Reddit есть онлайн-сообщество под названием Catswhoyell (кошки, которые кричат), в котором владельцы котов каждый день делятся снимками своих питомцев, обожающих настырно и громко мяукать.

    Своим «мяу» они сообщают хозяевам, что им пора бросить все свои заботы и уделить внимание любимому пушистому пирожочку.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать
    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

    Читайте также: Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых
    Теги: фотография шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать