Курьезные фото кошек, которые обожают громко и настырно мяукать

«Моя кошка убеждена в том, что все можно решить криком»

В социальной сети Reddit есть онлайн-сообщество под названием Catswhoyell (кошки, которые кричат), в котором владельцы котов каждый день делятся снимками своих питомцев, обожающих настырно и громко мяукать.

Своим «мяу» они сообщают хозяевам, что им пора бросить все свои заботы и уделить внимание любимому пушистому пирожочку.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.