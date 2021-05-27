Как выглядели легенды украинской эстрады на аудиокассетах 90-х (фото)

Пользователи сети оставили множество приятных комментариев под публикацией

В сети опубликовали фото, на которых показали, как легенды украинской эстрады выглядели на заставках своих аудиокассет. На них можно увидеть группу «Свитязь», певицу Таисию Повалий, Оксану Билозир, эстрадного певца Николая Мозгового, артиста Иво Бобула и других.

Снимки датируются 90-ми годами. Соответствующими кадрами поделилось издание «Амнезия» на странице в Инстаграме.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом