Японец продал машину, чтобы вылечить свою любимую кошку

Японец выставил свой старый автомобиль на продажу по довольно высокой цене

К своим автомобилям люди привязываются не меньше, чем к домашним животным, но иногда приходится отказываться от одного, ради спасения другого.

У японского пользователя Japan Auction, известного под псевдонимом Leiz, заболела любимая кошка по кличке Силк: ей диагностировали потенциально смертельный инфекционный перитонит, который требует очень дорогостоящего и длительного лечения. Поэтому хозяин котейки решил продать на аукционе свою Toyota Supra 1989 года выпуска, которой он владел почти 20 лет.

«Конечно, я не хотел продавать машину, но у моей кошки был диагностирован инфекционный перитонит», — сказал японец.

Японец выставил свой старый автомобиль на продажу по довольно высокой цене: 2,7 миллиона иен, но, несмотря на это, покупатель нашелся довольно быстро. Он написал Leiz в социальных сетях и в тот же день приехал, чтобы посмотреть машину.

Leiz предложил покупателю немного снизить цену из-за нескольких повреждений на корпусе машины, но тот вежливо отказался от скидки, заявив, что планирует оплатить все расходы на восстановление автомобиля из своего кармана. Также он собирался построить для машины гараж, чтобы она была хорошо защищена, пишет Soranews.

Японец был уверен, что новый владелец Supra просто хочет перепродать ее подороже, но он хотел сохранить машину, чтобы потом продать ее Leiz по той же цене, не получив ни единой иены прибыли.

«У меня есть собственная кошка, и я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я починю вашу машину и сохраню ее. Как только лечение Силк закончится, вы сможете купить у меня вашу Supra по той же цене, по которой вы ее продали. А если заскучаете по машине, приходите в любое время и катайтесь», — сказал покупатель.

К стоимости автомобиля покупатель добавил еще 100 тысяч иен, чтобы помочь Leiz оплатить лечение котейки. Он надеется, что бывший владелец Supra спасет любимого питомца и вскоре сможет вернуть свой автомобиль.

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