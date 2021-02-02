Курьезные фото котов, которые по уши втрескались в собак

«Можно я сделаю тебе массаж?», - шутливо комментируют фото пользователи сети

Вопреки общепринятому мнению, собаки и коты отлично уживаются под одной крышей и могут стать лучшими друзьями. И даже больше.

«Я жизнь за тебя отдам!», «Обожаю твои уши», «Можно мы побудем наконец вдвоем?», «Мы идеально дополняем друг друга», «Мама, это Бобик, и он будет жить с нами», «Все будет хорошо, родной, мы вместе», «Можно я сделаю тебе массаж?», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети

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