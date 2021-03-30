Дуэйн «Скала» Джонсон раскрыл рецепт своих любимых блинчиков

Один из любимых читмилов с шеф-поваром создавал на протяжении двух месяцев

Чтобы поддерживать форму, актер Дуэйн Джонсон регулярно тренируется и соблюдает строгую диету. В день он ест около 4,5 кг еды, в том числе яйца, курицу, рыбу и овощи. Но раз в неделю он устраивает себе вечер читмила. А фотографиями огромных тарелок с бургерами и роллами делится в инстаграме и даже оставляет фирменные рецепты.

Один из любимых читмилов Джонсона — бананово-кокосовые панкейки, рецепт которых он вместе с шеф-поваркой @chefputtie создавал на протяжении двух месяцев.

Ингредиенты

— Мука — 280 г

— Разрыхлитель — 3 чайных ложки

— Тростниковый сахар — 3 столовых ложки

— Морская соль — 0,5 чайной ложки

— Кокосовая стружка без сахара — 10 чайных ложек

— Бананы среднего размера, нарезанные мелкими кусочками, — 2 шт.

— Яйцо — 2 шт.

— Кокосовая вода — 240 мл

— Кокосовое молоко — 240 мл

— Коровье молоко — 180 мл

— Экстракт ванили — 1 чайная ложка

— Растопленное кокосовое масло — 2 чайных ложки

— Сливочное масло — 2 чайных ложки

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Как готовить

Просеять муку и разрыхлитель в большую миску, добавить сахар, соль, кокосовую стружку, слегка перемешать.

В отдельной миске слегка взбить яйца, кокосовую воду, кокосовое молоко, коровье молоко, экстракт ванили, кокосовое и сливочное масло.

Сделать выемку в горке муки и залить туда смесь. Слегка перемешать. Добавить бананы в тесто. Не перемешивать слишком долго.

Разогреть сковороду на среднем огне и сбрызнуть маслом. Готовить блины по 2–3 минуты с каждой стороны до появления пузырьков и румяной поверхности.

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