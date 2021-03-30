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    Дуэйн «Скала» Джонсон раскрыл рецепт своих любимых блинчиков

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    Актер Дуэйн Джонсон - Дуэйн «Скала» Джонсон раскрыл рецепт своих любимых блинчиков
    Актер Дуэйн Джонсон

    Один из любимых читмилов с шеф-поваром создавал на протяжении двух месяцев

    Чтобы поддерживать форму, актер Дуэйн Джонсон регулярно тренируется и соблюдает строгую диету. В день он ест около 4,5 кг еды, в том числе яйца, курицу, рыбу и овощи. Но раз в неделю он устраивает себе вечер читмила. А фотографиями огромных тарелок с бургерами и роллами делится в инстаграме и даже оставляет фирменные рецепты.

    Один из любимых читмилов Джонсона — бананово-кокосовые панкейки, рецепт которых он вместе с шеф-поваркой @chefputtie создавал на протяжении двух месяцев.

    Ингредиенты

    — Мука — 280 г

    — Разрыхлитель — 3 чайных ложки

    — Тростниковый сахар — 3 столовых ложки

    — Морская соль — 0,5 чайной ложки

    — Кокосовая стружка без сахара — 10 чайных ложек

    — Бананы среднего размера, нарезанные мелкими кусочками, — 2 шт.

    — Яйцо — 2 шт.

    — Кокосовая вода — 240 мл

    — Кокосовое молоко — 240 мл

    — Коровье молоко — 180 мл

    — Экстракт ванили — 1 чайная ложка

    — Растопленное кокосовое масло — 2 чайных ложки

    — Сливочное масло — 2 чайных ложки

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    Публикация от therock (@therock)

    Как готовить

    Просеять муку и разрыхлитель в большую миску, добавить сахар, соль, кокосовую стружку, слегка перемешать.

    В отдельной миске слегка взбить яйца, кокосовую воду, кокосовое молоко, коровье молоко, экстракт ванили, кокосовое и сливочное масло.

    Сделать выемку в горке муки и залить туда смесь. Слегка перемешать. Добавить бананы в тесто. Не перемешивать слишком долго.

    Разогреть сковороду на среднем огне и сбрызнуть маслом. Готовить блины по 2–3 минуты с каждой стороны до появления пузырьков и румяной поверхности.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости Дуэйн Джонсон актер еда
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