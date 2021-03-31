Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото

«Нашел место, начал прятаться, а голова не поместилась… Досада…»

Почти каждый из нас хоть раз играл с малышами в прятки. И это очень забавно. Все потому, что маленькие дети совершенно не умеют играть в эту незамысловатую игру. Роль взрослых заключается в том, чтобы ходить по всему дому или двору и делать вид, что они не могут найти детишек, так старательно пытающихся спрятаться.

Представляем вашему вниманию 16 малышей, которые совсем не умеют играть в прятки. Разве есть что-то милее?

«Нашел место, начал прятаться, а голова не поместилась… Досада…», «Если я не вижу Вас, Вы не можете видите меня!» — распространенная ошибка детей», «Если бы носки не были такими белыми, могло и прокатить», «Мальчик серьезно подошел к игре! Почти», - шутфт в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.