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    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото

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    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото

    «Нашел место, начал прятаться, а голова не поместилась… Досада…»

    Почти каждый из нас хоть раз играл с малышами в прятки. И это очень забавно. Все потому, что маленькие дети совершенно не умеют играть в эту незамысловатую игру. Роль взрослых заключается в том, чтобы ходить по всему дому или двору и делать вид, что они не могут найти детишек, так старательно пытающихся спрятаться.

    Представляем вашему вниманию 16 малышей, которые совсем не умеют играть в прятки. Разве есть что-то милее?

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    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото
    Современные дети совсем не умеют играть в прятки. Подборка курьезных фото

    «Нашел место, начал прятаться, а голова не поместилась… Досада…», «Если я не вижу Вас, Вы не можете видите меня!» — распространенная ошибка детей», «Если бы носки не были такими белыми, могло и прокатить», «Мальчик серьезно подошел к игре! Почти», - шутфт в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: дети шутки курьез
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