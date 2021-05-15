Трансгендер ограбила банк, чтобы увеличить себе губы (фото)

В 2008 году, чтобы сделать хирургическую коррекцию пола, она украла из банков в Алабаме $10 тысяч

39-летнюю трансгендерную женщину, называющую себя Айконик Фейс, приговорили к 15 годам тюрьмы за ограбление банка в Миссисипи, США. Она решилась на преступление, чтобы оплатить пластическую операцию.

В 2019 году Айконик Фейс проникла в банк в Галфпорте и протянула кассирше записку, где говорилось, что у той есть одна минута, чтобы отдать деньги или умереть. Транс-женщине удалось украсть $4,8 тысячи, которые она потратила на увеличение губ, скул и на уменьшение носа, отправившись в Мексику.

В 2021 году Айконик решила вернуться обратно в США. Она прилетела в аэропорт Хьюстона, но остаться незамеченной ей не удалось. Правоохранители выследили ее благодаря телефону, которым она пользовалась еще в день ограбления. Деваться преступнице было некуда. Она признала свою вину и теперь должна провести 15 лет в тюрьме.

Ранее Айконик Фейс была парнем по имени Джимми Льюис, пишет Daily Mail. В 2008 году, чтобы сделать хирургическую коррекцию пола, она украла из банков в Алабаме $10 тысяч. Тогда она тоже угодила за решетку, но после освобождения не отказалась от идеи совершенствовать свою внешность за чужой счет.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.