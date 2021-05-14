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    Австралийка сделала операцию и внезапно стала ирландкой

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    Австралийка сделала операцию и внезапно стала ирландкой

    Всему виной редкий синдром

    Австралийка по имени Ан Ги Мсьен сделала операцию по удалению миндалин, через несколько дней после которой обнаружила, что начала говорить с выраженным ирландским акцентом.

    Девушка родилась в Австралии и прожила в ней всю жизнь, ни разу не выезжая за пределы страны, поэтому неожиданное приобретение ирландского акцента поразило и напугало Ан Ги.

    «Я проснулась и начала говорить с ирландским акцентом. Сначала я думала, что это какой-то дурной сон. Но нет, мой австралийский акцент действительно исчез», — говорит Ан Ги.

    Самое странное то, что новый акцент девушки со временем становился только сильнее. Он появился через восемь дней после операции, и с тех пор австралийка и несколько врачей, к которым она обратилась за помощью, изо всех сил пытаются найти причину появления акцента, пишет Metro.

    Доктора предполагают, что у девушки синдром иностранного акцента. Это очень редкое неврологическое заболевание (с момента его открытия зарегистрировано всего 100 случаев), при котором человек продолжает говорить на своем языке, но делает это с каким-либо иностранным акцентом. Чаще всего такой синдром возникает после травмы головы или инсульта, почему он появился у Ан Ги после операции на миндалинах, неизвестно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: курьез
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