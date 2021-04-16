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    Экс-министр пришел на телешоу с красной нитью на запястье и рассмешил сеть

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    Бывший министр иностранных дел Павел Климкин - Экс-министр пришел на телешоу с красной нитью на запястье и рассмешил сеть
    Бывший министр иностранных дел Павел Климкин
    Фото: Станислав Груздев

    Многие пользователи высказались в защиту Климкина

    Вчера, 15 апреля, бывший министр иностранных дел Павел Климкин принял участие в политическом ток-шоу «Право на владу» и привлек внимание зрителей модным аксессуаром – политик надел на запястье красную нить. По мнению шоумена и музыканта Антина Мухарского – «это своеобразный знак суеверного варварства и бытовой постсоветской демонологии».

    «Я легко прощаю ее людям простым, гламурным, прихожанам РПЦ, цыганам, ясновидящим гадалкам и их адептам ... Но красная нить на запястье бывшего главы МИД (которому я, кстати, симпатизирую), который размышляет о том, как победить Россию – это некий культурологический шок!!!», –написал шоумен у себя в Фейсбуке.

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    Многие пользователи сети согласились з Мухарским и принялись шутить над суеверным экс-министром и даже порицать бывшего чиновника в комментариях под постом.

    «Когда вижу у людей эти нити, хочется спросить – они знают точно для чего нити предназначены и от кого именно должны оберегать ?! Потому что обычно эта мода делает из человека посмешище», – пишут в сети.

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    Многие пользователи высказались в защиту Климкина.

    «Он свободный человек, хочет носит нить, хочет делает татуаж», «Это с Каббалы, мировые звезды мировой культуры имеют такую же, некоторое время Мадонна тоже носила такую», «Вообще-то, эта нить не имеет ничего общего с тем, о чем вы написали. То есть, ничего общего ни с РПЦ, ни с бабками, ни с чем другим, из-за чего можно было бы осудить бывшего главы МИД», – пишут пользователи сети под постом Антина Мухарского.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости Павел Климкин курьез
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