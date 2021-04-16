Курьезные фото тортов, которые восхищают и пугают одновременно

Собрали для вас самые интересные работы девушки

Талантливые кондитеры не перестают удивлять нас своими шедеврами. Девушка по имени Аманда, известная в соцсетях под ником bakingthursdays, создает торты в виде персонажей популярных фильмов и мультиков.

Собрали для вас самые интересные работы девушки, которые поражают и в то же время пугают своей реалистичностью.

Еще больше работ кондитера можно увидеть в ее Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».