Неприличные шутки и милые комплименты. Как принц Филипп публично флиртовал с Елизаветой II

Герцог Эдинбургский любил развеселить супругу в самый неподходящий момент

Правящая монаршая особа обязана быть примером для остальных — она глава страны и церкви. Поэтому Елизавета II старается следить за своим поведением. Но перед принцем Филиппом не стояло настолько серьезных обязательств, зато было дерзкое чувство юмора и любовь к жене.

Герцог видел в Елизавете II не королеву, но жену, поэтому вел себя с ней соответствующе. На официальных мероприятиях Филипп заставлял ее прятать порывы смеха за широкой, но элегантной улыбкой. По словам королевского биографа Роберта Джонсона, муж Елизаветы II пикантно шутил.

«Он постоянно говорил ей неприличные вещи, заставляя ее смеяться. Королева пыталась сдерживать себя и выглядеть как подобает мероприятию — официально и серьезно. А принц флиртовал с ней и смешил. Это была их забава», — сообщил эксперт в передаче «The Royal Beat».

Филипп с самого начала отношений показал Елизавете II свой характер. Он был уверен, что женится на монаршей особе, хотя она еще не занимала особенное место в его сердце. Но когда появилась любовь — это были настоящие чувства.

«Я думаю, что Филипп даже не попросил руки дочери у короля Георга VI. Мне кажется, что это случилось уже после самого предложения», — поделился мнением Роберт Джонсон.

Елизавета II вышла замуж за герцога Эдинбургского в ноябре 1947 года. Их свадьба была первым королевским праздником после окончания Второй мировой войны. Торжество отмечала вся страна.

После смерти принца Филиппа в Британии объявили траур. Мужа королевы похоронят 17 апреля. Ранее Меган Маркл призналась, почему не поехала на похороны принца Филиппа.

На церемонию прощания будут допущены всего 30 человек, самые близкие. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. Для всех остальных будет организована прямая трансляция. Прибыл в Лондон и принц Гарри.